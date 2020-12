Stedspoly Ljouwert begjint meikoarten: pasjint krijt advys fan medysk spesjalist

It is in gearwurkingsferbân tusken de húsdokterskorporaasje CoLeo, Ljouwerter medysk spesjalisten en it sikehûs MCL. De pasjint bliuwt yn de 'earste line' ûnder behanneling fan de húsdokter en nei ferwachting is it yn de measte gefallen net nedich om troch te ferwizen nei it sikehûs. Dat wurdt in saneamd meisjochkonsult neamd.

In fergelykber konsept wurdt al mei sukses tapast yn Maastricht. De Fryske fariant is ûntwikkele yn gearwurking mei soarchfersekerder De Friesland. It advys fan de medysk spesjalist oan de húsdokter kostet de pasjint gjin eigen risiko. Ynternist Froukje Ubels leit út hoe't it wurket en wat de foardielen binne.