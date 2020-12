Schulting pleatst har ek op 1.000 meter foar it WK, Kok komt krekt te koart

De oerwinning op de 1.000 meter gie nei Jutta Leerdam mei 1.13,42. Jorien ter Mors pakte it twadde WK-ticket yn 1.13,70. In nij persoanlik rekôr fan 1.13,97 brocht Schulting it lêst oerbleaune poadiumplak en dêrmei in startplak op it WK ôfstannen.

Kok ried op snein noch hast in Nederlânsk rekôr op de 500 meter en ek op de 1.000 meter gie se rapper as ea. It wie mei 1.14,10 lykwols allinnich genôch foar in wrâldbekerticket. Ek Antoinette de Jong fan Rottum pakte in ticket foar de wrâldbekertoernoaien. Sy waard fiifde yn 1.14,13.

Ireen Wüst fan It Hearrenfean, Michelle de Jong fan Rottum, Marijke Groenewoud fan Hallum, Marrit Fledderus fan Sint-Nyk, Helga Drost fan Akkrum en Letitia de Jong fan Feanwâlden bleaune op de 1.000 meter mei lege hannen efter.

EK sprint

Der wiene op de 1.000 meter ek noch twa tickets foar it EK sprint te ferdielen. De twa bêste froulju yn it kombinearre klassemint oer de 500 meter fan snein en de 1.000 meter fan moandei krigen dêrfoar in ticket. Leerdam wie fanwegen har oerwinning op it NK sprint al pleatst foar it toernoai.

De twa oerbleaune tickets giene nei Kok en Schulting. It is lykwols noch net wis oft Schulting it sprint-toernoai ride sil, fanwegen it EK shorttrack yn Gdanksk dat in wike letter op it programma stiet. As Schulting ôfseit foar it EK sprint, dan nimt Ter Mors har plak yn.