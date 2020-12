Wurkdruk yn fersoargingstehuzen is heech: "Het gaat met hangen en wurgen"

Wurkdruk by soarchynstelling

Guon Veiligheidsregio's yn Nederlân, sa as Grinslân en Twinte, hawwe de oerheid al frege om it leger yn te setten. Se kinne ekstra hannen brûke, sa wurdt steld yn in brânbrief. Sa mâl giet it hjir noch net, mar neffens in tal soarchynstellingen is it dreech om it wurk oan te kinnen.

Omrop Fryslân hat mei meardere ynstellingen (Alliade, Hof en Hiem, Noorderbreedte en Patyna) belle dy't it ferhaal allegear ûnderstreekje. "Het probleem is tweeledig," sa stelt John van Arnhem. "Aan de ene zijde heb je een ziekteverzuim dat hoger is dan normaal. Dat komt omdat mensen bij een test gelijk thuis moeten blijven. Daarnaast neemt het werk toe, omdat er meer maatregels zijn met de corona. Je kunt niet zomaar altijd bij iedereen binnen stappen. We zijn uiteraard blij met vrijwilligers, maar je moet ook niet zomaar iedereen overal in gaan zetten."