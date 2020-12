Teätermakker "Lytse Teake" ferstoarn

Yn 2018 en 2019 gie er noch by alle sealen del dêr't er ea stien hie mei syn ôfskiedsfoarstelling 'Noch ien kear'. Yn in ynterview út 2017 yn de Ljouwerter Krante seit er: "It moat net safier komme dat se my aanst mei in heftruck it poadium optille. Dat ik haw my foarnaam om oeral daach te sizzen de kommende jierren. Alle plakken dêr't ik ea spile haw, wol ik noch ien kear nei ta. Ofskied nimme fan it publyk en fan de minsken út 'e betsjinning."