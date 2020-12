Jorrit Bergsma pleatst him op 10 kilometer mei twadde Nederlânske tiid ea foar it WK

Bergsma en Roest setten yn de ien-nei-lêste rit in histoaryske rit del. De striid tusken beide manlju brocht se nei grutte hichte. Bergsma ried lang op kop, mar yn de slotfaze kaam Roest mei geweldige slotronden dochs ûndertroch. Hy pakte dêrmei in nij nasjonaal rekôr en in baanrekôr: 12.35,20. Dêrmei benadere hy sels it wrâldrekôr fan Graeme Fish dat op heechlân riden is: 12.33,86.

Allinnich de bêste twa manlju krigen in ticket foar it WK en dus wist Talsma dat hy ûnder de tiid fan Bergsma ride moast. Wat betsjut dat hy hast santjin sekonden fan syn persoanlik rekôr ôfhelje moast.

Dy druk waard Talsma yn syn rit tefolle. De Fries starte fluch, mar koe syn skema net folhâlde. Hy kaam úteinlik as tredde oer de streek yn 13.00,04

Bart de Vries fan It Hearrenfean en Bob de Vries fan De Haule kamen mei respektyflik 13.10,79 en 13.08,54 net yn de buert fan de WK-tickets.