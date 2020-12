Keunstwurk Blauwe Hond stellen út brûnsjitterij

It keunstwurk Blauwe Hond dat yn Burgum komt te stean, is mei de krystdagen stellen út brûnsjitterij Kemner yn Cuijk (Noard-Brabân). De eigner fan de brûnsjitterij hat dat moandei ûntdutsen. Hy begrypt net hoe't de dieven it meinaam hawwe; it brûnzen byld fan de hûn is 1.500 kilo swier.