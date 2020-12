Reina Anema stelt teloar op 5.000 meter en grypt neist WK-ticket

Yn de fjirde fan seis ritten sette Joy Beune de earste serieuze tiid del: 7.00,93. Mar yn de rit dêrnei gienen Carlijn Achtereekte mei 6.55,90 en Esmee Visser mei 6.59,15 sels ûnder de sân minuten.

Anema, dy't in persoanlik rekôr fan 6.57,58 stean hat, wist dus dat se dat rekôr yn elk gefal benaderje moast om har te pleatsen. Healwei de race waard lykwols dúdlik dat Anema it skema fan Achtereekte net folhâlde koe en ek har direkte tsjinstanner Irene Schouten rekke hieltyd fierder út it sicht.

Schouten wûn de rit en de ôfstân úteinlik yn 6.51,45. Anema kaam mei 7.03,78 sels boppe de sân minuten út en einige as fiifde. Anema hie earder op it kwalifikaasjetoernoai al wol in wrâldbekerticket foar de 3.000 meter behelle.

Antoinette de Jong fan Rottum en Ireen Wüst fan It Hearrenfean kamen net yn aksje op de 5.000 meter. Sy hawwe harren earder op moandei ôfmeld foar dy ôfstân.