GGD Fryslân hat noch in protte fragen oer faksinaasjekampanje

Dan giet it op inselde wize as mei it testen op it firus: de GGD wol dy lokaasjes ferdiele oer hiel Fryslân. It kin yn bygelyks sporthallen en lege skoalgebouwen. Wichtich betingst is dat dy lokaasjes in langere perioade beskikber binne. Hoelang krekt, wit Provoost noch net. "We weten niet hoeveel vaccins we wanneer krijgen. Hoeveel mensen we kunnen vaccineren, hangt daar van af."

Foar Provoost sels binne der dus ek noch in soad fraachtekens. Sa is België moandei as ien fan de lêste lannen yn de Europeeske Uny begûn mei it faksinearjen. Ierlân begjint snein, Nederlân pas oer in pear wiken. "Het beleid ten aanzien van het vaccineren wordt landelijk bepaald", seit Provoost. "Wij volgen dat, we kunnen geen eigen beleid voeren rondom het vaccineren."

Utnûge troch wurkjouwer

Mids jannewaris begjint it dus mei de soarchmeiwurkers. "Ze worden door hun werkgever uitgenodigd voor een prik. In de brief die ze krijgen staan instructies hoe ze een afspraak kunnen maken." Wannear't de rest oan bar is, wit Provoost noch net. As it ienkear safier is, krije sy ek in oprop om in ôfspraak te meitsjen.

Der moat noch wol ien en oar regele wurde, mar Provoost seit dat de GGD alles klear hat op it stuit dat it faksinearjen echt begjint. Foar de earste ronde faksinaasjes ha se in hiel soad oanmeldingen fan frijwilligers dy't meihelpe wolle.