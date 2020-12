Sjongeres Hiske Oosterwijk set teksten fan Gysbert Japicx op moderne muzyk

"Op himsels wie it hiel 'oubollich'", seit Oosterwijk, "mar it die my tinken oan de âlde melodyen fan Gysbert Japicx. It is hiel simpel mei koarte frazen en in soad werhelling. Dit wurket goed mei de klanken fan de Fryske taal en doe tocht ik: dat moat ik brûke om komposysjes mei te meitsjen."

De kommende moannen bringt se lieten fan Japicx op har muzyk út. De earste is Moarnsliet yn jannewaris. Yn oktober komt der in foarstelling fan it wurk.