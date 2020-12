Kramer meldt him ôf foar 10 kilometer, Antoinette de Jong foar 5 kilometer

Sven Kramer hat him ôfmeld foar de 10 kilometer op it kwalifikaasjetoernoai foar de WK ôfstannen. Dy ôfstân wurdt moandei yn Thialf ferriden. Kramer rûn snein pleatsing foar it EK allround mis. Hy wol him no hielendal rjochtsje op de WK ôfstannen, dêr't er de 5 kilometer rydt, en de wrâldbekerwedstriden.