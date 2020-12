Minder minsken litte har teste mei feestdagen, GGD hat noed oer âld en nij

In wike lyn sprutsen de dokters har soargen út oer de krystdagen, om't se benaud wiene dat minsken mei te grutte groepen byelkoar sitte soene. Hoe't dat gong is, wit Hofstra net. "Dat is lastig om te zeggen. Al de hele epidemie kunnen we niet goed zien wat er achter de voordeur gebeurt", seit Hofstra. "Daarom hebben we ook tips gegeven. Nu hopen we dat men zich eraan heeft gehouden en dat het effect heeft gehad."

Sifers bliuwe heech

De besmettingssifers fan de ôfrûne dagen wiene wer net goed: op earste krystdei melde it RIVM 278 besmettingen yn Fryslân, op twadde krystdei 299 en snein 229. It trochsneed oer de ôfrûne wike leit op 256. De soargen by de GGD binne dêrom noch lang net fuort. "Daar is het nog te vroeg voor."

Hofstra ferwachtet dat it RIVM moandei minder positive testen meldt yn Fryslân. Dat komt om't minsken har de ôfrûne dagen minder teste litten ha. "Tussen de 1.000 en 1.300 de afgelopen dagen, terwijl we eerder meer dan 2.000 testten. Maar per 100 testen vinden we nog wel steeds net zoveel positieve gevallen als eerst. De komende dagen gaan uitwijzen wat er werkelijk is gebeurd met de kerst."