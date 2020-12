Wetterskip: gjin grutte problemen troch stoarmwaar, mar wetterpeil moat fierder omleech

De ôfrûne dagen is der in soad reinwetter fallen en dêrtroch is de gemiddelde wetterstân noch heech. Op guon plakken foel soms wol 60 milimeter. It Wetterskip ferwachtet dat it wetter tongersdei wer op it streefpeil sit.

De stoarm soarge lokaal foar hegere wetterstannen en op ferskate plakken kaam wetter oer de polderdiken hinne. Der binne previntive maatregels naam om wetteroerlêst safolle mooglik foar te komen. De wetterstân yn de Fryske boezem is nei ûnderen brocht en tal fan slûzen binne sletten.