Antoinette de Jong pakt WK-ticket op 3.000 meter yn baanrekôr, Wüst mist EK allround

Om je te pleatsen foar it EK allround moatte je yn it klassemint, dat opmakke wurdt nei de 1.500 meter fan sneon en de 3.000 meter fan snein, by de bêste twa sitte. Dat slagge Irene Schouten en Melissa Wijfje. Antoinette de Jong wie al pleatst foar it allroundtoernoai fanwegen har titel op it NK allround.

WK- en wrâldbekerplakken

Reina Anema fan De Gordyk hie mei noch ien rit te gean de tredde tiid op it boerd: 4.01,12. Dêrmei wie se dus al wis fan in startplak op de wrâldbekers, mar om har te pleatsen foar it WK moasten Schouten en Carlijn Achtereekte wol stadiger as har wêze. Achtereekte wie dat ek (4.03,01), mar Schouten gie folle flugger en sette sels de twadde tiid yn Thialf ea del (3.57,87). It tredde ticket gie nei Joy Beune mei 3.59,89.

Anema einige as fjirde en pakte dêrmei allinnich in wrâldbekerticket. Wijfje einige op it fiifde plak en pleatst har dêrmei ek foar de wrâldbekers.