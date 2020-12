RIVM: 229 nije coronabesmettingen yn Fryslân, minder as in dei earder

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 229 nije coronabesmettingen fêststeld. Dat meldt it RIVM. It binne der 70 minder as op twadde krystdei, doe't der 299 gefallen meld waarden. It deistige tal meldingen kin bot skommelje, it trochsneed oer de ôfrûne wike seit mear: dat is 256.

It deistige tal besmettingen de ôfrûne trije wiken (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):