Muorreskilderingen as aansichtkaarten troch de provinsje: "Hoop bieden"

It binne foar in soad minsken drege tiden, fine de organisaasje Writer's Block en de provinsje Fryslân. Writer's Block is in gearwurkingsferbân fan keunstners en makke earder de muorreskildering op it gebou fan de Ljouwerter Krante mei de tekst We'll meet again.

"We proberen hoop te bieden in deze tijd", leit Serge Hollander fan Writer's Block út. "Met name in de kerstperiode, als er iemand misschien ontbreekt aan tafel, dan is er iets nodig."