LIVE: Sis it mar, hokker plaat moatte wy draaie?

Oant 31 desimber draait Omrop Fryslân Radio yn 'Sis it mar!' allinne mar fersykjes fan harkers. "Just yn dizze tiid is der ferlet fan ferbining en wolle wy as radiostasjon in freon foar ús harkers wêze", seit haadredakteur Ingrid Spijkers. "Minsken kinne ek fersykjes foar inoar oanfreegje en sa dochs in bytsje by inoar wêze."