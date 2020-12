Steatelid en riedsleden Tytsjerksteradiel en Noardeast op nije list Forum

In moanne lyn kaam Forum voor Democratie yn opspraak nei rasistyske, antysemityske en homofobe berjochten fan it bestjoer fan de jongereinôfdieling. De foarsitter fan dy jongereinôfdieling, Freek Jansen, stie op plak sân fan de kandidatelist foar de Twadde Keamerferkiezingen. Tal fan Forum-politisy ferlieten dêrom de partij, ek guon dy't op de kandidatelist stiene en de Fryske Steatefraksje. De partij moast dêrom in nije list meitsje. Dêrop stiet Jansen opnij op sân.

Jousma, Koopmans en Talsma

De partij hat Erwin Jousma op 21 set. Hy makket ûnderdiel út fan de Fryske Steatefraksje fan wat earder Forum voor Democratie wie. De fraksje hat him ôfsplitst fan de lanlike partij, mar Jousma stiet no dus wol op de Twadde Keamerlist.

Ien plak leger stiet Nynke Koopmans. Sy wie earder Steatelid foar de VVD en gemeenteriedslid yn Tytsjerksteradiel. Ferline jier stapte se út de VVD en rjochte se de Partij voor de Boeren op.

Op plak 40 stiet Johan Talsma. Hy is fraksjefoarsitter foar de Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân. By de ferkiezingen fan twa jier lyn pakte syn partij ien sit. Ald-Holwerter Theo Hiddema, dy't trije en in heal jier foar Forum yn de Twadde Keamer siet, is no listtriuwer op plak 50.

It giet om in konseptlist. De leden beslute op 9 jannewaris oer de definitive list.