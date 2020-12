Fryske oseaanroeisters geane noch altyd goed, mar binne noch net op de helte

De froulju, mei Iris Noordzij út Raerd, Melissa Vooren út Goaiïngaryp, Renate de Backere út Penjum en de Seelânske Marieke le Duc, lykje it noch net al te dreech te hawwen, al ha se wol even in momintsje fan rêst naam mei de krystdagen.

De Atlantic Dutchesses hoopje as earste Nederlânske frouljusteam oan te kommen op Antigua en eventueel in wrâldrekôr te roeien. Oft dat slagget is de fraach, want se moatte noch in hiel ein. Se binne noch net op de helte. De ferwachting is dat se ein jannewaris oankomme op Antigua.