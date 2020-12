PODCAST Boekekast #8: 'It suske fan', in ferhaal fan Thys Wadman

Thys Wadman

Thys Wadman (1956) is skriuwer, is krekt as ûnderwizer mei pensjoen gien en muzikant. It ferhaal is in leafdesferhaal tusken in jonge en in famke, se liket op in model. "Ik hie it skreaun foar in ferhalebondel foar it fuortset ûnderwiis, mar de gearstallers fûnen it net passend, it wie te heftich, mar dat fyn ik sels net." Skoalle hat altyd in ynspiraasjeboarne foar him west. "Ik bin begûn mei skriuwen foar de taalmetoade Studio F, dat die ik mei Mindert Wijnstra. Ik hie in ferhaal makke en Mindert sei doe dat it wol wat wurde koe." Ferline jier brocht er in boek út oer syn heit, de skriuwer Anne Wadman (1919-1997).

Wadman fynt skriuwen moai om te dwaan. "Kinst it sels betinke, it kin alle kanten op." Syn lêste boek, Jorrit en Philo begjinne in klup, is koartlyn as omnibus útkaam mei de earder ferskynde boeken De Fûgelklup en De Hûneklup. Hy hat noch in stille winsk. "Ik wol in ferhaal fan ús heit ferfilmje, mar mear sis ik der noch net oer."