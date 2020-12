Stoarm raast oer: mêst fan 15 meter knakt, beammen op de dyk en kaden strûpe ûnder

Yn Stiens rekke in part fan it dak fan in appartemintekompleks los, op De Jouwer barde it selde by in boatebedriuw. Yn Harns sloech in reklameflagge troch in rút, yn Aldwâld is de krystbeam fan it doarp sneuvele. Ek yn ûnder oare Folsgeare, Ternaard en Dokkum binne meldingen dien fan stoarmskea.

Koade giel jildt yn Fryslân oant 15.00 oere.