Stoarm Bella berikt Fryslân, ferskate meldingen fan skea yn de provinsje

Bella soarget de hiele sneintemoarn foar in hurde wyn: der is kâns op swiere wynstjitten, fan 80 oant 110 kilometer yn 'e oere. Waarman Piet Paulusma ferwachtet benammen yn it Waad- en Iselmargebiet in stoarmeftige wyn, mei wynstjitten dy't mooglik oprinne kinne oant wynkrêft 12. Boppe lân kinne pûsters foarkomme fan wynkrêft 8 of 9.

Wetterskip Fryslân nimt dêrom maatregels, want de wyn kin foar hegere wetterstannen soargje.

Earste skeameldingen

Yn Dronryp, Ychtenbrêge, Skalsum, Folsgeare, Ternaard, Dokkum, It Hearrenfean en Snits binne meldingen dien fan stoarmskea. Yn Harns sloech in reklameflagge troch in rút, yn Aldwâld is de krystbeam fan it doarp sneuvele.

Koade giel jildt yn Fryslân oant 15.00 oere.