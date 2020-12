Skuorre yn De Rottefalle folslein ôfbrând nei koartsluting

By in brân yn De Rottefalle is in skuorre folslein yn 'e jiske lein. Troch de hurde wyn koe it fjoer sneontejûn fluch om him hinne slaan, wêrtroch't de skuorre al gau hielendal yn 'e brân stie. De brânwacht hat it njonkenlizzende hûs rêde kind.