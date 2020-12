Frou (70) komt om it libben by brân yn wenning Muntsjesyl

By in brân yn Muntsjesyl is in 70-jierrige frou om it libben kaam. Dat meldt de plysje. It liket te gean om de bewenner fan it hûs, mar dat koe de plysje net befêstigje. In wurdfierder fan de bânwacht meldt dat der in fûle brân west hat yn de keuken fan it hûs.