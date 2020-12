GGD: Corona yn mear as 50 Fryske soarchsintra, bewenners en meiwurkers moatte yn karantêne

Yn Ljouwert is Havankhof, in ûnderdiel fan soarchsintrum Erasmus, tydlik ticht fanwege in nije coronabesmetting. Besite wie hjir dizze krystdagen net tastien.

De soarchsintra wrakselje hjirmei. Soarchsintra wikenlang ôfslute, lykas ôfrune maaitiid, is yn striid mei de nije COVID-wet. Sels as der corona útbrutsen is hat eltse bewenner yn prinsipe rjocht op besite fan ien famyljelid. Soarchsintra kieze der dêrom faak foar om bewenners mei corona te isolearjen en by foarkar net in hiele ynstelling, mar allinnich in ôfdieling tydlik te sluten.