Kramer feroveret WK-ticket op 5.000 meter, Roest rydt nij baanrekôr

Sven Kramer hat him sneontemiddei op it kwalifikaasjetoernoai yn Thialf op de 5.000 meter pleatst foar it WK ôfstannen. De mearfâldich olympysk kampioen waard mei 6.12,57 twadde. Ek Patrick Roest giet nei it WK. Hy ried mei 6.08,21 in nij baanrekôr.