Hast 300 nije coronagefallen yn Fryslân: oantal besmettingen wurdt hieltyd heger

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 299 nije coronabesmettingen fêststeld. Dat meldt it RIVM. Dat is it ien-nei-heechste oantal dat der yn Fryslân oait meld is. Allinne op 20 desimber wiene der mear besmettingen: doe wiene it der 322.

It deistige tal besmettingen de ôfrûne trije wiken (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):