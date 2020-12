Jesper Hospes grypt op 500 meter neist ynternasjonale tickets

Op it kwalifikaasjetoernoai waard de 500 meter twa kear ferriden, wêrby't allinnich de fluchste meitelt. Nei de earste 500 meter stie Hospes mei 35,10 op it sechde plak en dus moast hy in plakje omheech om him te pleatsen foar de wrâldbekers. De Fries wie yn syn twadde 500 meter mei 35,18 lykwols stadiger.

De tickets foar it WK giene nei Kai Verbij (34,63), Dai Dai N'tab (34,71) en Ronald Mulder (34,91). Hein Otterspeer, dy't yn syn twadde rit foel, ried ek 34,91 mar kaam krekt twa tûzensten tekoart om him te pleatsen foar it WK. Hy mei wol nei de wrâldbekers, krekt as Lennart Velema (35,05).

Hospes rydt moandei noch op de 1.000 meter. As hy him op dy ôfstân ek net wit te pleatsen, dan sit syn reedrydseizoen der op.