It coronaskoaljier fan Alida, Jellie en Franc: panykoanfallen en beppe net mear oankrûpe kinne

Auke Zeldenrust is dosint maatskippij en media op in gymnasium yn Ljouwert. Oan it begjin fan it skoaljier hat er de fyfdeklassers de opdracht jûn om op te skriuwen wat de coronakrisis mei harren docht want "it is in histoaryske tiid. Jimme moatte dit fêstlizze, net allinnich omdat dit no in skoalopdracht is. Ek omdat dit sa bysûnder is dat jimme dit letter weromlêze wolle."

De learlingen leveren krekt foar de krystfakânsje allegearre in epistel yn mei in beskriuwing hoe't se harren fiele, wat se tinke en watfoar gefolgen it hat foar harsels en har neisten. Seisentweintich hiel persoanlike ferhalen fan bern fan sechtjin en santjin jier oer iensumens, karantêne, panykoanfallen, depressy en wurgens.

Zeldenrust, njonken dosint ek ferslachjouwer by Omrop Fryslân, wie ferrast. "It hakt der sa bot yn. Dat ha wy net sa yn 'e gaten. We sizze wol hieltyd tsjinelkoar dat it foar de jongeren sa slim is en dat we om harren tinke moatte, mar no stiet it der swart op wyt, beskreaun troch de jongelju sels."