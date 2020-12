Antoinette de Jong en Ireen Wüst pakke WK-tickets op 1.500 meter

Antoinette de Jong fan Rottum en Ireen Wüst fan It Hearrenfean hawwe harren op it kwalifkaasjetoernoai yn Thialf pleatst foar it WK ôfstannen en de twa wrâldbekerwedstriden. De Jong sette de rapste tiid del mei 1.54,28, wylst Wüst yn 1.54,98 as twadde oer de finish kaam. It lêste startplak foar it WK gie nei Melissa Wijfje.