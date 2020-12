Omrop TIP: Berchrede fan it flakke lân, diel 1

Oeds Westerhof

Oeds Westerhof is kultureel ûndernimmer. Hy wie tige aktyf yn LF Kulturele Haadstêd 2018. Yn de 'berchrede' pleit er foar in basisynkommen foar elkenien: "Lit ús dan begjinne mei it wearber meitsjen fan minsken. Lit ús oan elk de wissichheid jaan dat der moarn jild is om iten, hûs, soarch en persoanlike ûntwikkeling te beteljen. Troch romme sekerheid te bieden foar de meast basale saken, beheine we risiko's op ûnnedich leed en rebûlje. Dat kin regele wurde troch in basisynkommen of dat kin troch in nij belestingstelsel mei, sa nedich, negative belesting. Sûnt Rutger Bregman it basisynkommen 'Gratis Geld voor Iedereen' neamd hat, liket it my tûker it te sykjen yn it belestingstelsel. Selde effekt, minder wjerstân."