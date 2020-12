Soarch by brune float: Taseine 15 miljoen stipe is der noch hieltyd net

Tydlik oar wurk yn binnenfeart

De brune float kin yn dizze drege tiden inkeld mar ynvestearje yn needsaaklike dingen. In soad sykje tydlik oar wurk, begelyks op de binnenfeart of se dogge putsjes oanboard. Dijkstra is bang dat in tal bedriuwen technysk sjoen al fallyt binne.

Foarseizoen sûnder ynkomsten

Takom jier wurdt tige lestich, seit Dijkstra. It is moai dat der in faksin komt, mar dat sil net earder op grutte skaal tapast wurde as yn de simmer en dan sit de brune float wol mei in mist foarseizoen. Boppedat boeke de gasten no net. En hoe moat it dan as jo mei groepen farre wolle, freget Dijkstra him ôf. "De wil is der wol, mar kwa organisaasje wurdt it hiel dreech."