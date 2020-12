De Wielenpôlle utroppen ta 'mooist verlichte kerststraat van Nederland'

Neffens it telefyzjestasjon kamen der sa'n 15.500 stimmen binnen, wêrfan mear dan de helte foar de Wielenpôlle. De krystljochtsjes yn de Ljouwerter wyk soargje alle jierren wol foar drokte, mar sa drok as dit jier ha se it noch noait hân. Bewenners hiene it der sa drok mei, dat se net mear oan it eigen Krystfeest takomme. Twadde Krystdei begjinne se dêrom de ljochtsjes wer fuort te heljen.

Takom jier binne de ljochtsjes wer te sjen yn de Wielenpôlle.