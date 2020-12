Frachtweinsjauffeur Bas hat nije doelstelling: "Voor oud en nieuw thuis"

By Omrop Fryslân folgje wy al in pear dagen it ferhaal fan Bas. Tongersdei wie hy fiif kilometer fierder dan de dei derfoar, en ek freed sit de gong der net echt yn. "Ik ben weer vijf of tien kilometer opgeschoten, maar het is niet helemaal duidelijk hoe nu verder. Er staat politie bij een stoplicht, en als dat stoplicht op groen gaat, mogen er een aantal vrachtwagens naar het volgende blok. Waarschijnlijk worden we daar getest op corona, en hopelijk ben je dan negatief zodat je weer verder kan naar een volgend blok. Niemand heeft informatie over hoe het precies zit, dus dat is afwachten."

Britske leger

Der binne berjochten dat it leger ynset wurde sil om ta in oplossing te kommen, no't de sjauffeurs allegearre in coronatest dwaan moatte. "Ik heb ook gehoord dat het leger ingezet gaat worden, maar ik heb geen idee hoe dat in zijn werk gaat. Of ze een plek hebben waar iedereen getest wordt, of dat ze langskomen om iedereen in de auto te testen, ik weet het niet. Het lijkt wel of niemand het weet."