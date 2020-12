Help biede oan flechtlingen: "It binne folweardige minsken, lykas do en ik"

Neffens Ykema is just de coronatiid in goed momint om oandacht foar flechtlingen te freegjen. "De measte minsken ha it, sels yn coronatiid, noch altyd better dan de minsken yn flechtlingekampen. Troch oandacht te jaan oan dizze groep, krije we miskien wat mear begryp foar oaren dy't it noch minder ha as wysels. Faaks sjogge wy nei dizze minsken as probleem, mar it binne folweardige minsken lykas do en ik, dy't krekt as ús rjocht ha om te wenjen en te studearjen op in plak dêr't se har feilich fiele."