Hylke Speerstra hast klear mei syn 'Magnum Opus'

Oer de skriuwer

Hylke Speerstra waard yn 1936 berne op in pleats by Tsjerkwert. Hy waard yn 1958 ferslachjouwer by it Fries Landbouwblad en fia de Friese Koerier, Schuttevaer en it Agrarisch Dagblad waard er haadredakteur fan de Leeuwarder Courant. Nei't er yn 1996 mei pensjoen gien wie, lei er him hielendal ta op it skriuwen fan boeken.

Boeken

Speerstra begûn al betiid njonken syn sjoernalistike karriêre mei it skriuwen fan boeken. Yn 1968 debutearre hy mei de bondel skippersferhalen 'Heil om seil'. De bondel waard letter ek yn it Nederlânsk oerset. Foar de ferhalen hat hy in grut tal skippers ynterviewd. Hy liet foar it earst de wurkwize sjen dêr't er bekend mei wurde soe: dy fan in sjoernalist dy't ferhalen skriuwt dêr't de troch him sammele feiten op literêre wize yn ferwurke binne. It is in styl dy't bygelyks ek troch Geert Mak hantearre wurdt.

Nei 'Heil om seil' ferskine 'Neaken en bleat foar de dokter' (1978), 'Kening op sokken' (1983) en 'Op redens oer' (1984). Yn 'Simmerlân' (1996) ferwurke Speerstra syn eigen ûnderfinings fan in kuiertocht troch Fryslân dy't hy makke. Troch it sukses fan syn boeken waard hy troch de provinsje Fryslân frege om ferhalen op te tekenjen fan it hurd ferdwinende boerelibben. It smiet de romans 'Yn de boer syn tiid' (1980) en 'De blikken brulloft' (1981) op.

It Nederlânsktalige 'De koude erfenis (1998) wie kwa styl in tuskenfoarm: Speerstra kombinearre in ferslach fan syn eigen dielnimming oan de Alvestêdetocht fan 1997 mei allegear anekdoates út de skiednis fan de Alvestêdetocht. It boek waard letter oerset yn it Frysk.

Bestsellers

De grutte trochbraak kaam yn 2000 doe't 'It wrede Paradys' ferskynde. Yn dit boek tekenet hy de libbensferhalen op fan Friezen dy't emigrearre binne nei lannen as Australië, Kanada, Nij-Seelân, de Feriene Steaten en Súd-Afrika.

Syn folgjende grutte projekt wie it beskriuwen fan it njoggentjinde-iuwske libben yn It Heidenskip. Hy prate mei mear as twahûndert bewenners, âld-bewenners en bestudearre famylje-argiven en âlde deiboeken. Wat er net wist, folle er oan mei fiksje. It resultaat wie 'De oerpolder'.

Syn lêste boek mei ferhalen waard 'Op klompen troch de Dessa' (2014), wêryn't hy 18 ferhalen optekene fan Ynje-feteranen.

Yn juny 2017 ferskynde syn roman 'De treastfûgel' as 'The Comfort Bird' yn Kanada en de Feriene Steaten. Speerstra, doe al 81 jier, stapte sels op it fleantúch foar in wikenlange promoasjetoer dêr.

Magnum Opus?

Dat it boek dat Speerstra no hast klear hat, syn masterwurk wurde moat is in hiele opjefte. De skriuwer hat ommers al ien fan de bêst ferkeapjende Fryske boeken ea op syn namme stean: It wrede Paradys. "Do moatst ek net tinke dat dit my sa út 'e pinne floeid. Och heden nee, it kostet in hiel soad switdrippen en it giet echt net fansels" seit er oer it skriuwen sels.

Oer de ynhâld seit er: "It is fiksje, mar ik ha der wol ferhaallinen yn ferwurke dy't ik opdien ha fan emigranten. It is in kombinaasje fan sels optocht en wier bard". Dat it oer twa manlju op leeftyd giet is net frjemd want "Ik bin sels ek âld. Al fiel ik dat net sa hear, ik ha noch altyd wat fan it bern dat ik wie, yn my. En de haadpersoanen yn 'Testamint fan de siel' binne dy twa âldere manlju, mar eins giet it boek oer harren memmen."