It wie in bûnt spektakel tongersdeitejûn yn Grou: tsientallen ferljochte trekkers rieden troch it doarp om de ynwenners moaie krystdagen ta te winskjen. De trekkers wiene fersierd yn kryststyl en giene yn optocht troch Grou. Sa koene minsken der achter harren rút wei of fan in ôfstântsje fan genietsje: