FIDEO: Kompilaasje ljochtkeunstwurken 11 Andere Oorden

In ljochtpuntsje yn dizze ekstra tsjustere tiden, dat wie it doel fan it keunstprojekt 11 Andere Oorden. Yn oanrin nei de krystdagen wiene der op alve strikt geheime lokaasjes ferspraat oer Fryslân ljochtkeunstwurken te sjen. Sa waard de loftwachttoer yn Aldemardum yn it ljocht setten en wie der in fideoprojeksje fan it krystferhaal te sjen by de terpôfgravings yn Hegebeintum. De keunstwurken binne makke troch it LUNA Collective, bekend fan it ljochtfestival yn Ljouwert. Publyk koe der net live by wêze, mar koe it fia Omrop Fryslân alle jûnen sjen. Hjirûnder in kompilaasje fan alle âlve plakken: