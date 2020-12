Eigener buorkerij Wânswert mei wachtsje mei ôffier drugsôffal dongkelder

It drugsôffal is ôfkomstich fan in drugslab dat in nije hierder fan de buorkerij begjin dit jier opset hie. De plysje rôle it drugslab nei twa moannen alwer op, mar der soe dochs noch flink wat drugsôffal yn de dongkelders dumpt wêze. Dêrfoar stelt de gemeente de eigener, dy't neat fan it drugslab wist, ferantwurdlik.

Finansjele strop foar eigener

Dat de eigener mooglik fallyt giet as hy de fersmoarge dong foar minimaal 300.000 euro nei in erkende ôffalferwurker ôffiere moat, fynt de Ried fan Steat gjin reden om de twangsom fan 450.000 euro yn te lûken. Earder lei de gemeente dy twangsom op om foar te kommen dat de eigener de dong útride soe. De gemeente easke dat buorkerijeigener fan Hylpen de fersmoarge dong sa gau as mooglik út syn trije dongkelders hellet.