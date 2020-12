LIVE: Krystnachttsjinst yn de Martinytsjerke

Omrop Fryslân stjoert krystnacht live op telefyzje en ynternet in ekstra tsjerketsjinst út, in spesjale krystnachttsjinst. Ut de Martinytsjerke yn Frjentsjer wei is dûmny Margarithe Veen de foargonger. De muzikale begelieding wurdt fersoarge troch oargelist Jochem Schuurman en Gonny Roelofsen op de dwersfluit. De tsjinst set om 23.00 oere útein.