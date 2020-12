Ambulânsehelikopter Waadeilannen oerdeis beskikber foar coronapasjinten

It Ryk hat yn it ramt fan de coronakrisis it Regionaal Ambulancevervoer (RAV) Fryslân opdracht jûn om de ambulânsehelikopter beskikber te stellen oan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De helikopter bliuwt op de Fryske Waadeilannen fleanen, mar is fan snein ôf oerdeis beskikber foar ferfier fan IC-coronapasjinten.