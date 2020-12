Manon Kamminga verkozen tot Marathonrijdster van het Jaar

Kamminga en Hekman pakten zowel op natuurijs als kunstijs prijzen. Manon Kamminga won onder meer op natuurijs het KPN Grand Prix-klassement. Ook was ze eerste in de algemene ranking van het seizoen en eindigde ze als derde in het klassement om de KPN Cup. Op kunstijs behaalde ze tweemaal de winst van de dag in cupwedstrijden en ze won het sprintklassement van de Trachitol Trophy. Op natuurijs kwam ze vier keer als winnaar over de streep.