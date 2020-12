Selstraf foar mishanneling fan asylsykster azc Sint-Anne mei siedend wetter

De 21-jierrige frou dy't in Nigeriaanske frou út it azc yn Sint-Anne oanfoel mei siedend wetter krijt in selstraf fan acht moannen en moat in skeafergoeding betelje. It slachtoffer wie yn augustus op besite by har freondinne yn it azc yn Gilze doe't spul ûntstie mei in oar Nigeriaansk stel om't de froulju in lesbyske relaasje hawwe. Omdat diskriminaasje net fêststeld wurde koe, is dat lykwols net meinaam by de straf.