FIDEO: Krystjûn yn Ljouwerter ljochtsjedoarp Wielenpôlle

De krystljochtsjes yn de Ljouwerter wyk Wielenpôlle soargje alle jierren wol foar drokte, mar sa drok as dit jier ha se it noch noait hân. Bewenners ha it der sa drok mei, dat se net mear oan it eigen Krystfeest takomme. Twadde Krystdei begjinne se dêrom de ljochtsjes wer fuort te heljen.

Foardat it safier is, sjocht Omrop Fryslân noch ien kear yn it ljochtsjedoarp.