Frachtweinsjauffeur Bas sit fêst yn Ingelân: krystdagen op de flechtstripe?

Hy hopet dat frijwilligers tongersdei mei iten komme, sadat hy mei de krystdagen noch wat te iten hat. As dat net it gefal is, sil hy in lange wei rinne moatte nei in supermerk. "Ik heb nog tot zaterdag wat te eten. Gisteren zijn ze even langsgekomen om een kleinigheidje af te leveren, ik hoop dat ze dat nu weer doen. Gisteravond was de sfeer ook meer gespannen. Er was een aardig toeterprotest en sommige vrachtwagens wilden overdwars gaan staan om een standpunt te maken. Maar dat schiet ook niet op."

Oermacht

It kontakt mei wurkjouwer Boontstra is goed, seit Groeneveld. "Hij bekommert zich heel erg om mij en z'n personeel. Daar ben ik blij mee. Hij heeft alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat ik op tijd over kom. Maar dit is echt overmacht, hij kon er echt niets aan doen." It bedriuw besiket hurd om har meiwurker thús te krijen, mar oant no ta sûnder sukses.

Negative test

Op it stuit is hy yn de stêd Kent en Ashford, in oere riden fan Dover dêr't tûzenen minsken wachtsje op de oergong. Foar't sy op de boat meie, moat eltsenien in coronatest dwaan litte. "In de buurt van Kent hebben ze een testplaats, hoorde ik. Maar een ander zei weer dat ze langs komen om een test af te nemen. Er moet per se een negatieve test zijn, anders moet ik in quarantaine," seit Groeneveld. Hy hopet dat er sa gau as mooglik thús komme kin.