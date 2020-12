Drokte op De Jouwer by de winkels mei iten: yn 'e rige foar in rollade

Ek by slachter Veldman op De Jouwer fernimme se de drokte. "By ús yn de winkel is it folle drokker as oare jierren. Wy kinne echt fernimme dat minsken gewoan thús harren feest fiere. By it goermetsjen is it folle mear, rolladen en oare fleissoarten wurde mear ferkocht."

Ek de supermerken hawwe it in dei foar de krystdagen drok. By guon supermerken steane de rigen oant bûten ta.