Omrop TIP: Krystnachttsjinst, ekstra tsjerketsjinst én in krystkonsert by Omrop Fryslân

Krystkonsert

We slute earste krystdei ôf mei it krystkonsert Thús mei Kryst. Oargelist Jochem Schuurman en sopraan Tetsje van der Kooi sille dêryn populêre krystnûmers hearre litte. Njonken Schuurman en Van der Kooi komme mear musisy del dy't bekend binne yn it 'klassike sjenre'. Presintaasje is yn hannen fan Miranda Werkman. Thús mei Kryst is fan 16.30 oere ôf te folgjen op telefyzje. It programma en de lieten fan it konsert binne hjir te finen.