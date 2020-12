'Amateurs' Talsma en Anema op jacht nei WK-tickets, "mar de konkurrinten jeie no ek op ús"

Talsma wûn dit seizoen al brûns op it NK allround en pakte op it NK ôfstannen sels it goud op de 10 kilometer. Ek foar Anema is it it bêste jier fan har karriêre. De reedrydster, dy't de ôfrûne jierren ek noch gewoan as juffrou foar de klasse stie, waard tredde op it allroundkampioenskip en wûn op it NK ôfstannen sawol op de 3.000 meter as de 5.000 meter it sulver.

Je soene tinke dat de WK-tickets dan foar it gripen lizze, mar trainer Hoekstra is foarsichtich: "Wy ride net op safe, mar wy ride wol earst op it fiifde plakje. De prestaasjetichtheid hjirre yn Nederlân is sa ferskriklik heech."

Hegere doelen

Anema doart wol wat fierder te gean. Sy wol in WK-ticket. "Dat is it doel", seit se. Anema hat de ôfrûne jierren leard om hegere doelen te stellen. "Ik wie echt hiel bot dwaande mei myn ûntwikkeling, noch altyd wol. Ik wie minder dwaande mei it einresultaat, mear mei it proses. It is no dus ek wol belangryk om yn it foar mei it resultaat dwaande te wêzen."

Mar wat no as Team Frysk nei trije dagen reedriden aanst mei lege hannen efterbliuwt, oerhearsket dan de teloarstelling? "Nee. Us doel is folgjend jier, dêr ha wy alles op ynset. Wy lizze eins foar op skema", seit Hoekstra, dy't dêrmei doelt op de Olympyske Spelen fan 2022 yn Peking.