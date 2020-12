Ald-PvdA-wethâlder Ines Pultrum fan Smellingerlân stoarn

Pultrum wie ûnder oare de driuwende krêft achter it wer útdjipjen fan de Drachtster Feart en wie ferantwurdlik foar de bou fan in grut tal nijbouwiken. Hy stapte om persoanlike redenen op as wethâlder.

Tsien jier lyn stie Pultrum oan de widze fan in nije partij, de Sociaal Liberale Volkspartij, in gearwurking fan sosjalisten en liberalen dy't klear wienen mei de 'betutteling' yn de polityk. Dizze partij die fergees mei oan de gemeenteriedsferkiezings yn 2010. Pultrum hat syn hiele libben yn De Houtigehage wenne en is 73 jier wurden.