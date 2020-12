De brânwacht hie it fjoer yn de Batting gau ûnder kontrôle, se sprekke fan in lytse brân. Nei't de keamers fentilearre wiene, koene de bewenners wer nei de keamers ta. Der is gjinien ferwûne rekke.

De plysje wol no witte wa't wat sjoen of heard hat op dat stuit.