Pân fan Bernlef yn Grins bekladde mei 'Fuck alle Friezen'

It fandalisme komt twa dagen nei't de studinteferiening mear as 2.650 euro ophelle hat foar de Grinzer Voedselbank, en it Frysk folksliet op de Martinitoer spile waard.

Ek de doar neist it pân, dêr't leden fan de studinteferiening wenje, is bekladde. Op harren doar is 'Fuck jullie' delset.

De ferieniging docht oanjefte fan fandalisme by de plysje.